Hollanda'nın Overijssel eyaletinde yer alan Giethoorn köyü, ana yerleşim bölgesinde hiç yol bulunmaması ve ulaşımın tamamen su yolları ile sağlanmasıyla biliniyor. Yaklaşık 2.800 kişilik bir nüfusa sahip olan köyde, günlük yaşam 180'den fazla ahşap köprü ve toplam uzunluğu kilometreleri bulan kanallar üzerinde şekilleniyor.

ULAŞIMDA SADECE 'FISILTI BOTU' KULLANILIYOR

Köydeki ulaşım ağının temelini, geçmiş yüzyıllarda turba madenciliği sırasında açılan ve zamanla suyla dolan kanallar oluşturuyor. Bölgede motorlu araç kullanımı yasak olup, ulaşım sadece "fısıltı botu" olarak adlandırılan sessiz elektrikli tekneler, kanolar ve bisiklet yollarıyla gerçekleştiriliyor. Posta dağıtımı, lojistik hizmetler ve temel erişim bu su yolları üzerinden idame ettiriliyor.

HER YIL MİLYONLARCA TURİST AĞIRLIYOR

Köyün karakteristik dokusunu, 18. ve 19. yüzyıllardan kalma, geleneksel sazdan çatı tekniğiyle inşa edilmiş evler oluşturuyor. Turistik bir merkez olmasının yanı sıra aktif bir yerleşim yeri olan Giethoorn, her yıl yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Kış aylarında kanalların donmasıyla birlikte, su yolları ulaşım ve rekreasyon amaçlı buz pateni pistine dönüşüyor.

EKONOMİSİ TURİZME DAYALI

Ekonomisi büyük oranda turizme dayalı olan köy, küresel ölçekte "Kuzey’in Venedik’i" olarak tanımlanıyor. Modern Hollanda’nın ortasında motorlu taşıt gürültüsünden izole kalmış yapısıyla dikkat çeken yerleşim birimi, koruma altındaki mimari silueti ve doğal kanal yapısıyla bölgedeki özgün yerleşim modelini temsil etmeye devam ediyor.