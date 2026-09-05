ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatı, rekor kıran 286 günlük deniz görevinin ardından ilk liman molası için Tayland’ın dünyaca ünlü tatil beldesi Pattaya'ya ayak bastı. Gece hayatıyla tanınan kentte ABD’li askerlerin öncelikli tercihi gece kulüplerinden ziyade pedikür salonları, yeni kıyafet alışverişi ve sıcak yemekler oldu.

PEDİKÜR SALONLARINDA SIRA BEKLEDİLER

The Guardian'ın aktardığına göre Pattaya’daki Colour Nail adlı güzellik salonunda hem kadın hem de erkek askerlerin pedikür yaptırdığı görüldü. Salon çalışanları, aylardır denizde olan askerlerin şehre gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirtirken, salonun önünde çok sayıda askerin sıra beklediği aktarıldı.

KÖTÜ KOŞULLAR VE SAVAŞ TEMPOSU MÜRETTABATI ZORLADI

Gemi personeli, "Epic Fury Operasyonu" kapsamındaki yoğun savaş temposu nedeniyle gemide taze gıda sıkıntısı yaşandığını, zaman zaman pişmemiş et ve patates yemek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Aylar sonra karaya ayak basan denizciler, üzerlerinden büyük bir yükün kalktığını ve yerel yemeklerin tadını çıkardıklarını ifade etti.

YEREL EKONOMİYE 3 MİLYON DOLARLIK KATKI

Aylardır para harcayamayan 5 bin personelin kente gelişi, turizm sezonunun durgun geçtiği Pattaya esnafına can suyu oldu. Pattaya Belediye Başkanı Poramet Ngampichet, askerlerin harcamalarının yerel ekonomiye yaklaşık 100 milyon Tayland bahtı (3 milyon dolar) girdi sağlamasını beklediklerini açıkladı. Bölgedeki mağazalar ve restoranlar ABD askerlerine özel indirimler uygularken, bazı giyim markalarının günlük cirolarının üç katına çıktığı bildirildi.

GECE HAYATINA BELİRLİ ALANLARDA İZİN VERİLDİ

Askerlere, kentin ünlü kırmızı fener mahallelerinden Soi 6 bölgesindeki barlara gitmeleri yasaklanırken, ana eğlence caddesi olan Walking Street’e giriş izni verildi. Gece kulüplerinde ve barlarda vakit geçiren askerlerin, şehirdeki kurallara uyarak kontrollü bir şekilde eğlendiği gözlendi. Tarihsel olarak Vietnam Savaşı döneminden bu yana ABD ordusunun dinlenme merkezi olan Pattaya, uzun bir aradan sonra tekrar binlerce Amerikan askerine ev sahipliği yapmış oldu.