"Nitelikli cinsel saldırı", "suç örgütü kurma ve yönetme" ile "uyuşturucu ticareti sağlama" suçlamalarıyla hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası istenen eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, tutuklu yargılandığı davada ilk kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, başlangıçta uygulanan kapalı oturum kararı ve salonda yaşanan gelişmeler damga vurdu.

BASIN YASAĞI TEPKİLERİN ARDINDAN KALDIRILDI

Duruşma öncesinde Mehmet Akif Ersoy’un avukatı Burak Göncü’nün kamu güvenliği, genel ahlak ve özel hayatın gizliliği gerekçeleriyle sunduğu dilekçeyi değerlendiren mahkeme heyeti, yargılamanın basına ve izleyiciye kapalı yapılmasına karar verdi. T24’ün edindiği bilgilere göre, salonda basın mensuplarının bulunmaması üzerine tutuklu sanık Ersoy, "Alsalar iyi olurdu" ifadesini kullandı. Tepki çeken gizlilik kararının ardından mahkeme heyeti yasağı kaldırarak gazetecileri duruşma salonuna aldı.

VEYİS ATEŞ TANIKLIK İÇİN SALONA GELDİ: YÜZLEŞME DEĞİL İLK KARŞILAŞMA

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve geçen hafta görülen duruşmasında tahliye edilen eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş de davada tanık sıfatıyla yer aldı. Duruşma öncesinde T24 muhabiri Candan Yıldız’ın sorularını yanıtlayan Ateş, Ersoy ile durumu hakkında "Yüzleşme değil ama ilk karşılaşma olacak" değerlendirmesinde bulundu. Ersoy’un etkin pişmanlık beyanında yer alan "Beni Veyis Ateş başlattı" iddiasına karşılık Ateş, Ersoy’un cezaevinde kendisinden özür dilediğini ve helallik istediğini öne sürmüştü.

TANIKLAR VE MAĞDUR İSİMLER İÇİN ZORLA GETİRME KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 96 sayfalık iddianamede yer alan 11 mağdur kadın ile aralarında Pınar Erbaş, Emrullah Erdinç, Umut Evirgen ve Hande Sarıoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda tanık hakkında duruşmaya katılmaları amacıyla zorla getirme kararı çıkarıldı. Mahkeme ayrıca "Kanarya", "Menekşe", "Tanca" ve "Pembe" kod adlı gizli tanıkların ses ve görüntülerinin değiştirilerek dinlenmesi için teknik ekipman hazırlanmasını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDE AĞIR SUÇLAMALAR YER ALIYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na Kasım 2025'te gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Ersoy’un örgüt lideri konumunda olduğu, düzenlenen organizasyonlarda uyuşturucu madde temin edilerek kadınların iradelerinin zayıflatıldığı ve zincirleme nitelikli cinsel saldırı eylemlerinin gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Davada Ersoy ile birlikte tutuklu sanıklar Mustafa Manaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik de yargılanıyor.