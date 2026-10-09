Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile 7 sanık, davanın duruşmasında yeniden hâkim karşısına çıktı. “Suç örgütü kurma ve yönetme”, 11 kez “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından 286 yıl 2 aya kadar hapsi istenen Ersoy, savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti. Ersoy, “Savcının suç olarak isnat ettiği hiçbir suçun delili olmadığı bellidir, kimse şikâyetçi değildir” ifadelerini kullandı.

"MELTEM VE ELİF'TEN DE ÖZÜR DİLİYORUM"

Davanın 10 Eylül'de görülen duruşmasında bazı kişilerden özür dilediğini hatırlatan Ersoy, bu duruşmada da “Meltem ve Elif'ten de özür diliyorum benim arkadaşım olmalarından dolayı yaşadıklarından dolayı” dedi. Ortada bir suç örgütü bulunmadığını ve kendisinin örgüt lideri olmadığını savunan Ersoy, erkeklerin sanık, kadınların ise mağdur konumunda olduğunu öne sürdü.

"EVİMDEN DIŞARI ÇIKAMAYACAĞIMA BİLE EMİN OLABİLİRSİNİZ"

Tahliye ve beraat talebinde bulunan Ersoy, “Herkes başta şüpheliydi. Herkes mağdur burada. Tahliyemi talep ediyorum. Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz. Benim bu hâlde bırakın kaçmayı, evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz” diye konuştu.

ERSOY'UN TUTUKLULUK HÂLİ DEVAM EDECEK

Duruşmada savcı, ara mütalaasında sanıkların tutukluluk hâllerinin devamını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Mustafa Manaz hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Duruşma 28 Ocak'a ertelendi.