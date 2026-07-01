Yayımlanan ön fizibilite çalışmasına göre projenin vergi sonrası net bugünkü değeri 660,3 milyon dolar, iç kârlılık oranı ise yüzde 59,6 olarak hesaplandı. Yaklaşık 288,7 milyon dolarlık ilk yatırımın ise ticari üretim başladıktan sonra bir yıl içinde geri kazanılabileceği öngörülüyor.

ABD, TUNGSTEN ÜRETİMİNİ YENİDEN BAŞLATMAK İSTİYOR

Pilot Mountain, Nevada'nın başkenti Carson City'nin yaklaşık 270 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Proje, ABD'de son yılların en gelişmiş tungsten madeni yatırımlarından biri olarak gösteriliyor. Ülkede ticari ölçekte tungsten üretimi 2015 yılından bu yana yapılmazken, Çin'in küresel pazardaki hakimiyeti nedeniyle Washington yönetimi yerli üretimi yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Şirket yönetimi, mevcut ön fizibilite çalışmasının yatırım kararı için yeterli teknik altyapıyı sağladığını ve gerekli görülmesi halinde klasik fizibilite aşaması tamamlanmadan da inşaat sürecine geçilebileceğini belirtiyor. Bu yaklaşımın temel nedeni ise kritik minerallere yönelik artan talep ve ABD'nin tedarik zincirini hızla güçlendirme isteği olarak gösteriliyor.

2028'DE ÜRETİME BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

Planlamaya göre madende günde 4 bin ton cevher işlenecek ve ilk etapta 8 yıl boyunca üretim yapılacak. Bu süreçte yaklaşık 15 bin 916 ton tungsten trioksit (WO₃) üretilmesi hedeflenirken, sahadaki yeni keşiflerle maden ömrünün daha da uzatılabileceği belirtiliyor. Projede ayrıca yan ürün olarak gümüş ve çinko da elde edilmesi planlanıyor.

Şirket, izin süreçlerinin sorunsuz tamamlanması ve finansmanın sağlanması halinde ilk cevherin 2028 yılının son çeyreğinde işleme tesisine ulaştırılmasını hedefliyor. Proje, ABD'nin savunma sanayisi ve yüksek teknoloji üretiminde kritik öneme sahip tungsten için dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlayan yatırımlar arasında gösteriliyor.