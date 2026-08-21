Liberya bayraklı gemi, saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle mürettebatı tarafından terk edilmişti. Gemideki yangın, olay yerine sevk edilen acil müdahale ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınmıştı.
Saldırının ardından seyrine devam eden GREAT OCEAN, İstanbul Boğazı’na ulaştı. Geminin güvenli geçişi için Boğaz’daki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörlerin eşlik ettiği 289 metrelik gemi, kontrollü şekilde İstanbul Boğazı’ndan geçirildi.
Gemi geçişini tamamladıktan sonra Boğaz’daki deniz trafiği yeniden çift yönlü olarak normale döndü.