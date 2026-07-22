ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan ve 2024 verilerine göre 347 nüfusa sahip Darwin kasabası, tek bir kişi tarafından sarılan dünyanın en büyük ip yumağına ev sahipliği yapıyor. Francis A. Johnson tarafından 29 yılda tamamlanan 7,9 tonluk dev küre, her yıl kasaba nüfusunun katbekat üzerinde ziyaretçi ağırlıyor.

GÜNDE 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA 29 YILDA SARILDI

Francis A. Johnson, ip sarma işlemine Mart 1950’de başladı. PBS verilerine göre Johnson, 1979 yılına kadar her gün yaklaşık 4 saatini bu işe adadı. Ağırlıklı olarak kahverengi sisal ipi kullanan Johnson, parçaları kare düğümlerle birleştirdi.

Süreç ilerleyip yapı el gücüyle hareket ettirilemez hale geldiğinde, yapının yuvarlaklığını korumak ve dengede tutmak için demiryolu krikoları kullanıldı. Yapı tamamlandığında yaklaşık 4 metre çapa, 12 metreyi aşan çevre uzunluğuna ve 17 bin 400 libre (yaklaşık 7 bin 900 kilogram) ağırlığa ulaştı.

ÖZEL BÖLMEDE KORUNUYOR

Johnson’ın 1989 yılında 85 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dev ip yumağı, belediye parkının karşısındaki şehir merkezine taşındı. Eser, dış hava şartlarından korunması amacıyla etrafı şeffaf panellerle kaplı özel bir çadır içine yerleştirildi.

Çadırın yanında yer alan ve gönüllüler tarafından işletilen Darwin İp Yumağı Müzesi'nde; tarihi fotoğraflar, belgeler ve Johnson’ın tek bir ahşap parçasından oyduğu zincirleme pense gibi diğer el sanatları eserleri sergileniyor.

Southwest Initiative Foundation raporuna göre, yapılışının 75. yıl dönümünün kaydedildiği 2025 yılı itibarıyla alan yılda yaklaşık 10 bin ziyaretçi çekiyor.