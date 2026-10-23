Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü yaklaşırken 28-29 Ekim tarihlerinde okulların ve iş yerlerinin çalışma düzeni merak ediliyor. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği sorusunu da gündeme getirdi.

Öğrenciler ve çalışanlar özellikle 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığını ve 30 Ekim Cuma günü okullarda eğitime devam edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim kaç gün tatil? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim Çarşamba günü, resmi tatil uygulaması nedeniyle yarım gün olacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayacak.

Bu nedenle kamu kurumları, bankalar ve okullarda çalışma ve eğitim düzeni öğle saatlerine kadar devam edecek. Saat 13.00'ten itibaren ise Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak.

29 EKİM TAM GÜN TATİL Mİ, RESMİ TATİL KAÇ GÜN?

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, 29 Ekim 2026 Perşembe günü kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde törenler ve çeşitli etkinliklerle anılırken gün boyunca resmi tatil uygulanacak.

29 Ekim Perşembe günü tam gün resmi tatil olacak. Tatil, bir önceki gün saat 13.00'te başlayıp 29 Ekim'in tamamını kapsayacak. Böylece Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplam 1,5 günlük resmi tatil yapılacak.

28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ, ÖĞRENCİLER SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 28 Ekim Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetleri sabah saatlerinde devam edecek. Cumhuriyet Bayramı tatilinin saat 13.00'te başlaması nedeniyle öğleden sonra ders yapılmayacak.

29 Ekim Perşembe günü ise okullar tam gün tatil olacak. Öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve resmi tatil nedeniyle bu tarihte derslere girmeyecek.

30 EKİM CUMA GÜNÜ TATİL Mİ, OKULLAR AÇIK OLACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi, 30 Ekim Cuma gününün de tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar, cuma gününün hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor.

30 Ekim 2026 Cuma günü, mevcut resmi tatil takvimine göre tatil değil. Bu nedenle ayrıca bir idari izin kararı alınmadığı sürece okullarda eğitim devam edecek, kamu kurumları ve iş yerlerinde normal çalışma düzeni uygulanacak.

Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Perşembe günü sona erecek. 30 Ekim Cuma gününün tatil kapsamına alınması için ayrıca bir karar açıklanması gerekiyor.