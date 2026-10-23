23 Ekim 2026 tarihli ve 33409 sayılı Resmî Gazete’de yer alan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 29 Ekim Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulan bazı hizmetlerden ücretsiz yararlanılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi.
Karar kapsamında, belirlenen hatlarda 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükmünden muafiyet uygulanacak.
ÜCRETSİZ OLACAK HATLAR
29 Ekim Perşembe günü gün boyunca yolcuların ücretsiz yararlanabileceği raylı sistem hatları şunlardır:
Başkentray
Marmaray
İZBAN
Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Hattı
Söz konusu hatlarda yolcular bayram süresince ücret ödemeden seyahat edebilecek.