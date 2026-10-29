29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma düzeni değişiyor. Yurtiçi Kargo, DHL eCommerce (MNG Kargo), Aras Kargo ve Sürat Kargo şubeleri 29 Ekim 2026 Perşembe günü hizmet vermeyecek.

Bayram günü kargo göndermek, şubeden paket almak veya teslimat bekleyenler için çalışma takvimi merak konusu oldu. Resmî tatil nedeniyle şubelerdeki işlemlerin yanı sıra standart dağıtım hizmetleri de aksayabilecek.

Yurtiçi Kargo 29 Ekim’de açık mı?

Yurtiçi Kargo, 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hizmet vermeyecek. Şubelerde gönderi kabulü ve standart teslimat işlemleri yapılmayacak.

Kargo göndermek veya şubeden paket teslim almak isteyenlerin 30 Ekim Cuma gününü beklemesi gerekecek. Gönderisi yolda olanlar ise kargo takip ekranından güncel durumu kontrol edebilecek.

Teslimat tarihi, paketin bulunduğu konuma ve dağıtım planına göre değişebilir. Bu nedenle tüm gönderilerin 30 Ekim’de teslim edileceği kesin olarak söylenemez.

MNG, Aras ve Sürat Kargo çalışacak mı?

DHL eCommerce (MNG Kargo), Aras Kargo ve Sürat Kargo da 29 Ekim’de hizmetlerine ara verecek. Bu firmaların şubelerinde standart gönderi kabulü ve teslimat işlemleri yapılmayacak.

Sürat Kargo’nun çağrı merkezinin de bayram günü hizmet vermemesi bekleniyor. Kargo şirketlerinin normal çalışma düzenine 30 Ekim Cuma günü dönmesi öngörülüyor.

29 Ekim’de kargo dağıtımı yapılacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda standart kargo dağıtımının yapılmaması nedeniyle teslimat bekleyen paketler sonraki iş günlerine kalabilir.

Gönderinin ne zaman ulaşacağı; bulunduğu şubeye, dağıtım bölgesine ve operasyon planına bağlı olacak. Bu nedenle teslimat tarihini öğrenmek isteyenlerin kargo takip ekranındaki son hareketleri kontrol etmesi gerekiyor.

Kargo işlemleri için 30 Ekim Cuma günü plan yapmak isteyenlerin de gönderi durumunu önceden kontrol etmesi faydalı olacak.