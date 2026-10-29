Ankara, 28 Ekim 2026 – Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırlanan “Cumhuriyet Kimsesizlerin Kimsesidir” başlıklı kısa filmi kamuoyuyla paylaşıyor.110-120 saniye uzunluğundaki film, 1932-1933 yıllarında İzmir Rıhtım Şirketi’nde yaşanan yolsuzluk olayını ve bu yolsuzluğu ihbar eden çalışanların Atatürk tarafından ödüllendirilmesini konu alıyor. Filmde, şirketteki usulsüzlükleri ortaya çıkaran kişilerin korku ve baskıya rağmen ihbarda bulunmaları, dosyanın Ankara’ya kadar ulaşması ve 19 Haziran 1933 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti tarafından alınan karar ile ihbarcılara ikramiye verilmesi anlatılıyor.Tarihi belgelere dayanan filmde, Atatürk’ün “İzmir Rıhtım Şirketindeki yolsuzlukları haber verdiklerinden dolayı… alacakları ikramiyelerden…” şeklinde başlayan kararname metni yer alıyor. Film, yolsuzluğu bildirenlerin cezalandırılmadığı, aksine takdir edildiği bir Cumhuriyet anlayışını vurguluyor.Bu tarihi örnek, günümüzde kamu kaynaklarının ve çeşitli fonların kullanımı etrafında yaşanan tartışmalarla doğrudan ilişkilendiriliyor. 1933’te şirket hesaplarında saklanan parayı ihbar edenler ödüllendirilirken, bugün kamu kaynaklarının ve fonların nereye aktarıldığı, kimlerin bu kaynaklardan yararlandığı ve usulsüzlük iddialarının nasıl karşılandığı kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Film, o dönemde konuşanların takdir edildiği bir anlayışı hatırlatarak, bugün de benzer bir cesaretin ve şeffaflığın gerekliliğine dikkat çekiyor. Cumhuriyet’in kimsesizlerin kimsesi olma iddiası, yalnızca geçmişte kalmış bir slogan değil, kamu kaynaklarının korunması ve hesap verebilirlik açısından da geçerli bir ilke olarak sunuluyor.