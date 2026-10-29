Bugün Ay İkizler burcundaki seyrine devam ederken zihinsel hareketlilik, merak, iletişim ve haber trafiği tavan yapıyor. Ancak Retro Merkür ile Mars arasındaki sert kare açı, dilimize, düşüncelerimize ve tepkilerimize ekstra dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor.

İletişimde fevri çıkışlar, patlamaya hazır gerginlikler, yanlış anlaşılmalar ve eski defterlerin hırsla açılması riski yüksek. Son sözü ilk baştan söylememeye ve trafikte/teknolojik aletlerde aceleci olmamaya özen göstermelisiniz.

Koç & Yükselen Koç:

Yakın çevreniz, kardeşleriniz veya komşularınızla olan iletişiminizde gerginlikler yaşanabilir. Retro Merkür ve yönetici gezegeniniz Mars'ın karesi, ağzınızdan çıkan kelimelerin sertleşmesine neden olabilir. Tartışmalara hemen çekilmek yerine sakin kalmayı seçin.

Boğa & Yükselen Boğa:

Maddi konular ve harcamalar gündeminizde ön planda. Gelir-gider dengenizde hesapta olmayan aksaklıklar veya beklenmedik harcamalar huzursuzluk yaratabilir. İletişimde parasal mevzuları bir güç yarışına dönüştürmekten kaçının.

İkizler & Yükselen İkizler:

Ay sizin burcunuzda ilerlerken duygusal olarak duygularınızı ifade etme arzunuz yüksek. Ancak Retro Merkür - Mars gerilimi doğrudan sizin iletişim stilinizi vurabilir. Çevrenizdekilere karşı eleştirel veya patlayıcı bir dilden uzak durmalı, zihninizi sakinleştirecek hobilere yönelmelisiniz.

Yengeç & Yükselen Yengeç:

İç dünyanızda biriken öfke veya geçmişe dair çözülmemiş konular su yüzüne çıkabilir. Gizli düşmanlıklara veya dedikodulara karşı uyanık olun. Bugün önemli kararlar almak ya da rest çekmek yerine kendi kabuğunuzda dinlenmek size daha iyi gelecektir.

Aslan & Yükselen Aslan:

Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve gelecek planlarınız alanında gergin haberler veya fikir ayrılıkları yaşanabilir. Arkadaşlarınızla iletişim kurarken eski mevzuların kaşınması tartışmaları büyütebilir. Diplomatik kalmaya çalışın.

Başak & Yükselen Başak:

Kariyer ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili konular hareketli. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün retro yapması ve Mars ile sert açısı, üstleriniz veya iş ortaklarınızla aranızda anlaşmazlıklar doğurabilir. İş hayatınızda fevri tepkiler vermekten kaçının.

Terazi & Yükselen Terazi:

İnançlar, eğitim, hukuki süreçler veya yurt dışı bağlantılı işlerde kafa karışıklıkları ve ani aksaklıklar yaşanabilir. İnternet ve sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmalara girmemeye, fikirlerinizi hırsla savunmak yerine dinlemeye odaklanın.

Akrep & Yükselen Akrep:

Ortaklaşa paralar, borçlar, yatırımlar ve alacak-verecek dengenizde pürüzler yaşanabilir. Yönetici gezegeniniz Mars'ın Merkür ile yapacağı kare açı, finansal krizlerde sabırsız davranmanıza yol açabilir. Aceleci kararlar almayın, sözleşmeleri tekrar kontrol edin.

Yay & Yükselen Yay:

İkili ilişkileriniz, evliliğiniz veya ortaklıklarınız bugün sınanabilir. Karşı tarafın tepkileri sert gelebilir ya da siz eski konuları açarak gerilimi tırmandırabilirsiniz. İletişimde ben haklıyım mücadelesine girmek yerine empati yapmaya çalışın.

Oğlak & Yükselen Oğlak:

Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlık konularınız ön planda. İş yerinde iletişim kazalarına, evrak hatalarına ve çalışma arkadaşlarınızla yaşanabilecek anlaşmazlıklara dikkat edin. Sakarlıklar ve gerginliğe bağlı baş/mide ağrıları yaşanabilir.

Kova & Yükselen Kova:

Aşk hayatınız, hobileriniz veya çocuklarla ilgili konularda sabırsızlık hakim olabilir. Partnerinizle aranızdaki iletişim tarzına dikkat etmelisiniz; ima veya iğneleyici sözler kırgınlıklara yol açabilir. Enerjinizi spora veya yaratıcı projelere yönlendirin.

Balık & Yükselen Balık:

Ev, aile ve yuva alanlarınızda geçmişe dayalı mevzular yeniden gündeme gelebilir. Aile içi iletişimde ani parlamalar yaşanabilir. Ev içi teknolojik aletlerde veya tadilat işlerinde aksaklıklar çıkarsa sakin kalıp süreci yönetmeye çalışın.