İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 29 Ekim Perşembe günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

AKDENİZ'E SAĞANAK ALARMI!

Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Çiftçi, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana için turuncu kodlu uyarı verildiğini belirtti. Çiftçi, bu illerin yanı sıra sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerde de sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz halinde olunması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'A İKİNCİ FELAKET GELEBİLİR

MGM'nin uyarı haritasına göre, İstanbul'un tüm ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kocaeli, Malatya, Muş, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye için de "sarı" kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de bugün için Adana, Antalya, Mersin ve Muğla'ya "turuncu", İstanbul ile İzmir'in de aralarında olduğu 26 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı.

AFAD KOORDİNASYONUNDA TEDBİR

Çiftçi, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlarla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Vatandaşlardan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarına uymalarını, can ve mal güvenliğini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını isteyen Çiftçi, “Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır” dedi.