Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü, İzmir’de düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, siyasi partilerin İzmir milletvekilleri ve il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda İzmirli katıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; tören öncesinde İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tören aracıyla alanı selamladı. Ardından protokol alanına geçen isimler, milletvekilleriyle bayramlaştı.

CEMİL TUGAY İLE SELAMLAŞMADI

Vali Elban ve Korgeneral Topaloğlu’nun protokol sırasındaki milletvekilleriyle tokalaşarak bayramlaştı.

YENİ Parti İzmir milletvekilleri Deniz Yücel, Murat Bakan ve Ednan Arslan, Vali Elban ile Korgeneral Topaloğlu’nu ayakta karşılayarak selamlaştı. Ancak Cemil Tugay’ın protokol alanına geldiği sırada koltuklarında oturmaya devam eden vekillerin, Tugay ile göz teması bile kurmadığı görüldü.