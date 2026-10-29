Aksaray'da Hasandağı Spor Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, özel güvenlik görevlisi Ümit Çelik, yürüme güçlüğü yaşayan 12 yaşındaki Selahattin Efe'yi kucağına alarak merdivenlerden indirdi.

Üç çocuk annesi Gonca Ilgın, bayrağın önünde ve çevresinde oturmanın yasak olduğunu öğrenince bulunduğu yerden inmeye çalıştı. Serebral palsi tanısı bulunan ve doğuştan yürüme güçlüğü yaşayan oğlu Selahattin Efe ile merdivenlerde zorlandı.

Anne ve oğlunun zorlandığını fark eden, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli özel güvenlik personeli Çelik, yanlarına giderek yardım teklif etti. Selahattin Efe'yi kucağına alan Çelik, merdivenlerden güvenli şekilde inmelerini sağladı.

"KENDİSİNDEN YARDIM İSTEMEDİM"

Yaşadıklarını anlatan anne Gonca Ilgın, "Bayrağın önünde ve kenarında oturmak yasakmış. Biz de aşağı inmeye çalışırken inemedik. Özel güvenlik abi geldi, bize yardım etmek istedi. Oğlumu kucağına aldı. Çünkü oğlumu merdivenlerden indirmek benim için de zor oluyor. Yardım etti bize, sağ olsun. Kendisinden yardım istemedim, o gelip bize yardım edip indirdi." dedi.

Oğlunun erken doğum nedeniyle yürüme güçlüğü yaşadığını söyleyen Ilgın, Selahattin Efe büyüdükçe onu kucağında taşımanın zorlaştığını belirtti. Ilgın, "Ben böyle anlarda yardım edildiğinde çok mutlu oluyorum, çok iyi geliyor bana. Güvenlik abiye çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.