Ay’ın Boğa burcundaki seyri, dolunay sonrası dağılan enerjiyi toplamamıza, sakinleşmemize ve zemin kazanmamıza yardımcı oluyor. Bugün duygusal güvenlik, maddi konular, somut adımlar ve huzur arayışı ön planda. Aceleci kararlar yerine garantili ve temkinli adımlar öne çıkıyor.

Koç

Bugün odağınız tamamen maddi konular, bütçeniz ve kişisel kaynaklarınız üzerinde olacak. Harcamalarınızı dengelemek ve yatırımlarınızı daha güvenli bir zemine çekmek isteyebilirsiniz.

Boğa

Ay burcunuzda ilerlerken enerjiniz, çekiciliğiniz ve özgüveniniz yükseliyor. Kendinize, kişisel bakımınıza ve bedensel konforunuza vakit ayırmak, kendi ihtiyaçlarınızı ön plana koymak için harika bir gün.

İkizler

Biraz geri çekilmek, zihninizi dinlendirmek ve içsel huzuru yakalamak isteyebilirsiniz. Yalnız kalmak, ruhsal çalışmalar yapmak ve akışta kalmak size çok daha iyi gelecektir.

Yengeç

Geleceğe yönelik planlarınız, sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız gündemde. Dostlarınızla vakit geçirmek, gruplar içinde ortak kararlar almak ve uzun vadeli hedeflerinize odaklanmak keyif verebilir.

Aslan

Kariyeriniz, hedefleriniz ve toplum önündeki konumunuz ön planda. İş hayatınızda somut sonuçlar elde etmek, üstlerinizle güvene dayalı ilişkiler kurmak ve sağlam adımlar atmak için uygun bir zaman.

Başak

Hayata daha geniş ve iyimser bir pencereden bakabilirsiniz. Yükseköğrenim, hukuki süreçler, yurt dışı konuları veya seyahat planlarında sakin ve emin adımlarla ilerlemek isteyeceksiniz.

Terazi

Ortaklı paralar, borçlar, yatırımlar ve alacak-verecek dengesi gündeminizi meşgul edebilir. Finansal krizleri soğukkanlılıkla çözebilir, duygusal anlamda da daha derin bağlar kurabilirsiniz.

Akrep

Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, ikili ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı merceğe alıyor. Birlikte hareket ettiğiniz kişilerle uyum, sadakat ve güven arayışınız yüksek olacak.

Yay

Günlük işleriniz, çalışma ortamınız ve sağlığınız ön planda. İşlerinizi sıraya koymak, düzen oluşturmak ve bedensel sağlığınıza, beslenmenize dikkat etmek için oldukça verimli bir gün.

Oğlak

Aşk hayatınız, hobileriniz ve yaratıcı projeleriniz canlanıyor. Hayatın keyifli taraflarına odaklanmak, sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek ve kalıcı eserler ortaya koymak isteyebilirsiniz.

Kova

Odağınız eviniz, aileniz ve kökleriniz olacak. Aile içi huzuru yakalamak, yuvanızda konforlu değişiklikler yapmak ya da gayrimenkul konularıyla ilgilenmek için uygun bir atmosfer var.

Balık

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim trafiğiniz hareketleniyor. Fikirlerinizi somut ve net bir şekilde dile getirebilir, kısa yolculuklar veya sözleşmelerle ilgilenebilirsiniz.