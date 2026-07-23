Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesi hiçbir somut suçlama olmaksızın tutuklanan 10 TEMA gönüllüsü, 29 gün sonra tahliye edildi. ‘BÜYÜK BİR ADLİ HATA’ Eylem yapma ihtimaliyle cezaevine konulan 60-75 yaş arasındaki gönüllülere, adını dahi bilmedikleri örgütle bağlantıları soruldu. Koğuşta yer olmadığı için aynı yatakta 2 kişi uyudu. Ranzaya çıkamayanlar yerde kartonun üzerinde nöbetleşe yattı. Bir gönüllünün ayağı kırıldı. Tahliyenin ardından Sözcü Televizyonu’na konuşan Avukat Süleyman Çetin, şu ifadeleri kullandı: “Bu insanların özgürlüğünün 29 gün ellerinden alınması büyük bir adli hatadır. İçeride cezaevinde ayağını kıran TEMA gönüllümüz maalesef tekerlekli sandalyeyle tahliye oldular.” AKADEMİSYENE TAHLİYE Tahliyelerin ardından TEMA Vakfı “Tüm gönüllülerimiz özgürlüklerine kavuştular” açıklamasıyaptı. Aynı süreçte tutuklanan gazeteci Yıldız Tar, akademisyen Doç. Dr.Emel Memiş, Umut-Sen sözcüsü Burcu Arıkan da tahliye edildi. Tek suçları madencilere selam vermek TEMA Vakfı’nın 3 Haziran’da düzenlediği Nallıhan Kuş Cenneti gezisine katılan 42 gönüllü, dönüş yolunda bir akaryakıt istasyonunda eylem yapan Doruk Madencilik işçileriyle karşılaştı.



Ardından gönüllülerin bulunduğu otobüs üç kez durdurularak GBT kontrolünden geçirildi. Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) üyeliği suçlamasıyla sorgulandı,10’u tutuklandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.