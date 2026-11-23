Bursa’nın İnegöl ilçesinde 25 Ekim’den bu yana kayıp olarak aranan Emrah Gedik’in (33) cesedi, 29 gün sonra dere kenarında biriken çöplerin arasında bulundu.

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kırsal Hamzabey Mahallesi’nden Boğazköy Barajı’na akan derenin kenarında iş makinesiyle temizlik yaparken yarı çıplak halde bir erkek cesediyle karşılaştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Durmuş ve İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede cesedin Emrah Gedik’e ait olduğu tespit edildi. Haberi alarak olay yerine gelen ablası Medine Gedik, kardeşinin cenazesini görünce sinir krizi geçirdi.

Gedik’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.