2026 yazı ilk bakışta huzurlu ve kaygısız bir dönem gibi görünebilir; ancak gökyüzü arka planda devasa bir hesaplaşmanın fitilini ateşlemek üzere.

Astroloji dünyasının en korkulan kozmik olayı geri dönüyor: Merkür, 29 Haziran'dan 24 Temmuz'a kadar geri hareketine başlıyor ve bu 4 haftalık süreç adeta bir kaos fırtınasına dönüşecek. İletişim hatları kopacak, eski defterler yeniden açılacak ve bitti sanılan kavgalar küllerinden doğacak.

Astrologlar uyardı: Bu kozmik kargaşadan özellikle 3 burç kaçamayacak

1. İkizler Burcu: İletişim hatları tamamen çöküyor

Kozmik gerilemenin merkez üssü İkizler olacak. Normalde sorunsuz akan her şey birdenbire durma noktasına geliyor. Mesajlar ters anlaşılabilecek, iyi niyetli tavsiyeler bile karşı tarafa bir provokasyon gibi gelecek. İş yerinde yanlış anlamalar birikirken, aşk hayatında küçük krizler kopma noktası yaratabilir.

İkizler burçlarının sakin kalması ve hayati kararlarını 24 Temmuz sonrasına saklaması şart.

2. Başak Burcu: Planlar ve kusursuz düzen tarih oluyor

Düzeni ve net süreçleri ruhu gibi seven Başakların yönetici gezegeni Merkür, bu yaz onlara acı bir ders vermeye geliyor. Planlar altüst olacak, sözleşmeler masada kalacak. Başaklar yaklaşan hataları görecek ama müdahale edemeyecek. Bu hafta onlardan tek bir şey istenecek: Kontrolü bırakmak ve akışa teslim olmak.

3. Yay Burcu: Geçmişin defterleri yeniden açılıyor

Macera peşinde koşarken arkasına bakmayı sevmeyen Yay burçları için bu yaz duraklama dönemi. Seyahat planları aksayabilir, ani kararlar ters tepebilir. En önemlisi, bağlarını kopardıklarını düşündükleri eski insanlar aniden hayatlarına geri dönecek. Ertelenmiş ne kadar sorun varsa bu yaz Yay burçlarından hesap soracak.