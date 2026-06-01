Haziran ayında gökyüzünü aydınlatacak olan Çilek Ayı, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayacak; bizi yüzyıllardır süregelen kültürel geleneklerle de buluşturacak. The Old Farmer's Almanac'a göre bu özel dolunay, estetik güzelliğinin çok ötesinde bir anlama sahip. Amerikan yerlilerinden Avrupa tarihine kadar derin kökleri olan Çilek Ayı, doğadaki çileklerin olgunlaşmasını ve yaz bolluğunun başlangıcını da müjdeliyor.

"Çilek Ayı" adı nereden geliyor?

Sanılanın aksine, Ay bu gecede kırmızı ya da pembe bir renk almıyor. "Çilek" ismi tamamen sembolik bir anlam taşıyor.

Bu terim, ABD'nin kuzeydoğusunda yaşayan Algonquian kabilelerinden geliyor. Bu kabileler, haziran ayında yabani çileklerin hasat zamanını belirlemek için Ay döngülerini takip ederdi. Ojibwe, Dakota ve Lakota halkları da bu dönemi yaz meyvelerinin en verimli olduğu zaman dilimi olarak kabul ederdi.

Avrupa kültüründe ise bu dolunaya Bal Ayı veya Bal Şarabı Ayı denirdi. Bunun nedeni, haziran ayının tarihsel olarak en popüler evlilik dönemi olması ve düğünlerde ikram edilen ballı içeceklerdi.

Ay, ufuk çizgisine yakın olduğunda Dünya atmosferinin ışığı saçması nedeniyle daha büyük ve sıcak/turuncumsu bir tonda görünebilir, ancak bu durum tamamen optik bir atmosfer olayıdır; Ay'ın kendi rengi değişmez.

2026 Haziran ayı evreleri ve gözlem zamanı

2026 yılı Haziran ayında gökyüzü meraklılarını bekleyen Ay takvimi ve dönüm noktaları şu şekildedir:

Son dördün: 8 Haziran saat 06:00'da

Yeni ay: 14 Haziran saat 22:54'te

İlk dördün: 21 Haziran saat 17:55'da

Dolunay (Çilek Ayı): 29 Haziran saat 19:56'da

Çilek Ayı'nı en net şekilde deneyimlemek için 29 Haziran akşamı şehir ışıklarından (ışık kirliliğinden) uzak, ufuk çizgisi açık ve yüksek bir nokta seçmeye özen gösterin.

Haziran dolunayı, dünya genelindeki farklı kültürlerde doğanın döngülerine göre farklı isimlerle anılmıştır:

Anishinaabe Halkı: Bitkilerin canlanmasına atıfta bulunarak "Çiçek Açan Ay" derler.

Cherokee ve Batı Abenaki: Tarımsal üretimi simgeleyen "Yeşil Mısır Ayı" ismini kullanırlar.

Tlingitler (Pasifik Kuzeybatı): Hayvanların doğum dönemi olduğu için "Doğum Ayı" adını verirler.

Cree Halkı: Kuşların üreme mevsimine ithafen "Yumurta Bırakma Ayı" veya "Kuluçka Ayı" olarak adlandırırlar.

Halk inanışlarına göre dolunay dönemi; balık tutma, yengeç ve karides avcılığı için en verimli zamandır. Bahçe işleri ve açık hava etkinlikleri de tarih boyunca bu döngüye göre planlanmıştır.

Ayrıca fotoğrafçılıkla ilgilenenler için Çilek Ayı, kaçırılmayacak bir fırsattır. Ay'ın özellikle ağaçların arkasından veya su yüzeyinden yükseldiği anlar, derinlik ve renk kontrastı açısından dramatik ve büyüleyici kareler yakalamanızı sağlar.