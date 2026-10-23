Çankırı’da yapımı tamamlanan 29 kilometre uzunluğundaki Korgun-Kurşunlu Yolu düzenlenen törenle hizmete giren projeler arasına katıldı. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı’nın İç Anadolu ile Karadeniz arasındaki geçiş noktası konumunda bulunduğunu ve Türkiye’nin lojistik ile ekonomik kalkınmasında stratejik bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Çankırı’nın tarihi ve doğal zenginliklerine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Bu yıldızı daha da parlatarak; Çankırı’nın geleceğine güçlü bir nefes katmak, lojistik ve turizm potansiyelini zirveye taşımak adına ulaşım yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Korgun-Kurşunlu Yolu’nu hizmete açmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz.” dedi.

YOLUN TEKNİK VE FİZİKİ STANDARTLARI YÜKSELTİLDİ

Projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yolun Kurşunlu’daki tarım alanları ile Korgun’daki sanayi bölgesini birbirine bağladığını ifade etti. Yapılan çalışmaların kapsamını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Korgun-Kurşunlu Yolu’nu 29 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bir yol olarak inşa ettik. Yolumuzun 3,4 kilometresini bölünmüş yol, 25,6 kilometresini ise gidiş gelişli ve emniyet şeritli yol olarak tamamladık. Projemiz kapsamında 47 metrelik Kurşunlu Farklı Seviyeli Kavşağı’nı, toplam 89 metre uzunluğunda 3 köprüyü ve 33 metrelik 1 adet çelik menfezi hizmete aldık. Yüksek rakımlı ve zorlu coğrafyadan geçen güzergahta yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselterek; ulaşım güvenliğini arttırdık, yol kullanıcılarına daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunduk. Yolun platform genişliğini 7 metreden 12 metreye çıkararak, tasarım hızını da saatte 50 km’den 70 km’ye yükselttik.”

SÜRE 21 DAKİKA KISALDI, YILLIK 560 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Zorlu arazi şartlarında güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Uraloğlu, sarp kayalık ve dik bölgelerde 66 bin metrekare çelik ağ uygulaması yapıldığını açıkladı. Yapılan düzenlemelerle güzergah uzunluğunun 2 kilometre kısaltılarak 29 kilometreye indirildiğini dile getiren Uraloğlu, projenin ekonomik ve çevresel katkılarını şu sözlerle açıkladı:

“Tüm bu çalışmalarımızla güzergâh uzunluğunu 2 kilometre kısaltarak 29 kilometreye, seyahat süresini ise 21 dakika azaltarak 45 dakikadan 24 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 381 milyon lira, akaryakıttan 179 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 560 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu ise 8 bin 800 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız.”

D-100 DEVLET YOLU’NA GÜVENLİ BAĞLANTI

Yeni güzergah sayesinde Çankırı’dan çıkan araçların Korgun üzerinden Kurşunlu’ya ve D-100 Devlet Yolu’na erişiminin kolaylaştırıldığını aktaran Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu sayede bu kesimdeki güzergahı yaklaşık 40 km kısaltmış olduk. Özetle bu yatırımımız; güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamanın ötesinde, Çankırı’mızın tarım, turizm ve ticaret potansiyelini çok daha güçlü bir altyapıyla geleceğe taşıyacak, bölgesel kalkınmamıza uzun vadeli büyük bir katkı sağlayacaktır.”