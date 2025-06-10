Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Tutuklu bulunduğu süreçte ciddi kilo kaybı yaşayan ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları gerekçesiyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

Tahliyesinin ardından tedavi süreci başlayan Candan’ın durumu son günlerde daha da kötüleşti. 29 kiloya kadar düştüğü bildirilen Candan, yeniden hastaneye kaldırıldı. Modacı Pınar Kerimoğlu’nun verdiği bilgilere göre, doktorlar yoğun bakım ünitesine yatırılması gerektiğini belirtse de Candan bu öneriye karşı çıktı.

Kerimoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Normalde hiçbir şey yemiyor. Doktorlar yoğun bakıma yatması gerektiğini söyledi ancak kesinlikle kabul etmiyor. Yalvarmama rağmen ikna edemedik” ifadelerini kullandı.

Kerimoğlu’nun paylaştığı görüntülerde Candan’ın oldukça bitkin olduğu ve yemek yemekte zorlandığı gözlendi. Kuşkonmaz yemesi ise sosyal medyada tepki çekti. Pek çok kişi yediklerinin iştahını kapatacağı yönünde Kerimoğlu'na tepki gösterdi.