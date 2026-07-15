29 milyon dolar değerindeki dev gezi gemisi Mingzhu No 7, bulunduğu limanda yüksek dalgalar sebebiyle karaya oturdu. Gemi kullanılamaz hale geldi.

Binlerce misafir ağırlayan geminin benzer bir sorunu daha önce de yaşadı. Gemi, sadece 3 ay önce yine karaya oturdu.

2012’deki denize indirilişinde Wenzhou Köprüsü’ne çarpmasıyla gündeme gelen ve daha sonra çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine başka bir yere taşınan gemi, mali ve operasyonel zorluklar nedeniyle yıllardır atıl durumda kalmıştı.

Çarşamba günü, Wenzhou Mingzhu Yacht Co. yaptığı açıklamada, geminin devrilmesinin gelgit sırasında meydana geldiğini belirtti.

Şirket acil durum müdahale planını devreye soktu ve ilgili yetkililer durumu kontrol altına almak için olay yerine geldi.

Olayın nedenine ilişkin ayrıntılı bir soruşturma şu anda devam ediyor. Personel, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını belirtti.