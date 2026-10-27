Çin'in Hunan eyaletine bağlı Changsha kentinde gerçekleştirilen projede, şirketin kendi geliştirdiği Yaşayan Yapı Sistemi (Living Building System) kullanıldı. Sistemin temelini, fabrikada üretilen ve standart nakliye konteynerleriyle şantiyeye taşınabilen modüler yapı blokları oluşturuyor.

Bu yöntem sayesinde inşaatın önemli bir bölümü şantiyeye gelmeden önce tamamlanıyor. Elektrik tesisatı ve boru sistemleri de fabrikada yerleştirildiği için sahada yapılması gereken işlemler azalıyor.

VİNÇLE YERLEŞTİRİLİP CIVATALARLA SABİTLENİYOR

Şantiyeye getirilen modüller, vinç yardımıyla belirlenen noktalara yerleştiriliyor. Ardından parçalar, cıvatalarla birbirine sabitlenerek yapının montajı gerçekleştiriliyor. Böylece geleneksel inşaat yöntemlerinde uzun zaman alan bazı işlemler, ön üretim ve hızlı montaj yöntemiyle daha kısa sürede tamamlanabiliyor.

DEPREM VE KASIRGAYA DAYANIKLILIK İDDİASI

BROAD Group, sistemde kullanılan özel çelik levhaların geleneksel yapı elemanlarına kıyasla daha düşük maliyetli olduğunu belirtiyor. Şirket ayrıca geliştirdiği yapı elemanlarının geleneksel alternatiflerden 10 kat daha hafif ve 100 kat daha güçlü olduğunu öne sürüyor.

Bu özelliklerin binanın deprem ve kasırga gibi doğal afetlere karşı dayanıklılığına katkı sağladığı ifade ediliyor. Bununla birlikte, dayanıklılık konusunda yapılan değerlendirmelerin kullanılan malzemeler, tasarım ve bağımsız mühendislik testleriyle birlikte ele alınması gerekiyor.