Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında uzun süredir devam eden vize serbestisi görüşmeleri yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin tamamlanması yönünde verdiği talimatın ardından gözler, yapılması gereken yasal düzenlemelere çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vizesiz seyahat için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken son şartlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesini sağlayacak süreçte yeni bir aşamaya geçilmesi bekleniyor. Bakan Fidan, kurumlar arası hazırlıkların tamamlandığını ve gerekli düzenlemelerin TBMM gündemine taşınması gerektiğini belirtti.

BAKAN FİDAN'DAN MECLİS VURGUSU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize serbestisi çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütülen kurumlar arası hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Avrupa Birliği yetkilileriyle teknik görüşmelerin de gerçekleştirildiğini aktaran Fidan, sürecin tamamlanabilmesi için bazı konuların daha sonuçlandırılması gerektiğini ifade etti. Fidan, gerekli yasal düzenlemelerin Meclis'ten geçirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini açıkladı.

VİZESİZ SEYAHAT İÇİN 6 KRİTER BEKLİYOR

Türkiye ile AB arasında 2013 yılında başlatılan vize serbestisi diyaloğunda toplam 72 kriter belirlenmişti. Bu kriterlerden 66'sının karşılandığı, geriye kalan 6 başlık üzerinde ise çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Tamamlanması gereken konular arasında terörle mücadele mevzuatı, kişisel verilerin korunması, yolsuzlukla mücadele ve Europol ile iş birliği gibi başlıklar yer alıyor. Türkiye'nin kalan şartları yerine getirmesinin ardından Avrupa Birliği'nin de kendi onay süreçlerini tamamlaması gerekiyor.

VİZE MUAFİYETİ GELİRSE 29 ÜLKEYE SEYAHAT KOLAYLAŞACAK

Vize serbestisinin yürürlüğe girmesi durumunda Türk vatandaşları, kısa süreli seyahatler kapsamında Schengen Bölgesi'nde yer alan 29 ülkeye vize başvurusu yapmadan gidebilecek.

Söz konusu ülkeler arasında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Yunanistan, İsveç, Norveç, İsviçre, Portekiz, Polonya, Danimarka, Finlandiya, Çekya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, İzlanda ve Lihtenştayn bulunuyor.

Sürecin tamamlanması halinde Türk vatandaşlarının Avrupa'ya kısa süreli seyahatlerinde vize alma zorunluluğunun kaldırılması hedefleniyor.