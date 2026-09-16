Barcelona'daki yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle 29 yaşındaki Juan, Katalonya'nın Tarragona eyaletindeki kırsal bölgeye yerleşti. Kolombiya doğumlu olan ve dört yaşından itibaren Katalonya'da büyüyen Juan, şehirdeki maaşlı işini ve düzenini geride bırakarak ailesinin 2020 yılında satın aldığı mülke taşındı.

AYLIK 100 EURO KİRA ÖDÜYORDU

Taşınma kararında Barcelona’daki konut ve yaşam giderlerinin etkili olduğunu belirten Juan, şehirde tek başına yaşarken aylık 1.000 avronun üzerinde harcama yaptığını ifade etti. Giderleri azaltmak ve kendi iş modelini oluşturmak amacıyla kırsala geçtiğini belirten Juan, Arnau Serrado’nun YouTube kanalına verdiği röportajda, amacının sadece sakinlik arayışı olmadığını, uzun vadeli bir ekonomik düzen kurmak olduğunu dile getirdi.

ZEYTİNLİK İŞLETİYOR

Juan, Reus kentine yaklaşık 25 dakika mesafede bulunan çiftlikte sekiz zeytinlik işletiyor ve sertifikalı organik sızma zeytinyağı üretiyor. Tükettiği sebzelerin %80’ini arazisindeki bahçeden karşılayan Juan; taze soğan, pazı, karnabahar ve brokoli gibi ürünlerin yanı sıra otuz yılı aşkın süredir meyve veren ağaçlardan da yararlanıyor.

Mülkün enerji ve su ihtiyacı doğrudan arazideki kaynaklardan sağlanıyor: Güneş panelleri aracılığıyla elektrik üretimi gerçekleşiyor. Temel su ihtiyacı doğrudan topraktan karşılanıyor. Tüketilen sebzenin büyük bölümü yerel imkanlarla yetiştiriliyor.

GELİR KAYNAKLARINI ÇEŞİTLENDİRİYOR

Kırsal bölgedeki genç nüfus azlığı nedeniyle iş imkanlarının fazla olduğunu aktaran Juan, 2000 euroya aldığı bir minibüsle lojistik ve nakliye hizmetleri sunuyor. Nakliye, hayvan veya eşya taşıma, evden eve taşımacılık ve yakacak odun satışı gibi alanlarda çalışarak gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor.

GİDERLERİ OLDUKÇA DÜŞÜK

Şehir hayatı ile kırsal yaşam arasındaki harcama farklarına dikkat çeken Juan, Barcelona’da arkadaşlarıyla geçirdiği bir hafta sonunda yemek ve eğlence giderlerinin 100 ila 150 euro arasında değiştiğini, bu miktarın kırsalda yaklaşık iki haftalık masrafına karşılık geldiğini belirtti. Kırsaldaki zamanını tamirat, marangozluk ve çizim gibi maliyetsiz aktivitelerle değerlendirdiğini ekledi.

Geliştirdiği yaşam modelini radikal bir yenilik olarak görmediğini belirten Juan, kendi gıdasını üretme ve kaynakları verimli kullanma yöntemlerinin geçmişten bu yana uygulanan geleneksel bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.