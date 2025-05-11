Nottingham Forest, Leicester ile berabere kalarak 29 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılmayı garantilemesine rağmen, takım sahibi Evangelos Marinakis sahaya indi.

Takımın performansından memnun olmayan başkan, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile gergin bir tartışmaya girdi.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest ile Leicester City 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme yolunda ağır darbe alan ev sahibi takımın gollerini; 25. dakikada Gibbs-White ve 56. dakikada Wood kaydetti.

Küme düşmesi kesinleşen konuk takımda golleri 16. dakikada Coady ve 81. dakikada Buonanotte attı.

Nottingham Forest bu skorla beraber puanını 62 yaptı ve 7. sırada kaldı. 19. sırada bulunan Leicester City ise puanını 22 yaptı.

BAŞKAN SAHAYA GİRDİ

Maçın ardından sahaya giren kulüp sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, sahada teknik direktör Nuno Espirito Santo'yu azarladı. Kısa süren tartışma sonrası başkan sahadan ayrıldı.