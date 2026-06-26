Sekuro Plastik, stratejik planları kapsamında kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girerek tüm varlıklarını nakit olarak satma kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan şirket açıklamasına göre Yönetim Kurulu, katma değeri yüksek yeni faaliyet ve yatırım alanlarına yönelme hedefi doğrultusunda finansal duran varlıklar ile maddi ve maddi olmayan tüm varlıkların devredilmesini kararlaştırdı.

Söz konusu malvarlığı devri işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’ndeki önemlilik ölçütlerini karşılaması sebebiyle "önemli nitelikte işlem" olarak kabul edildi.

Bu doğrultuda satış kararı, şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

YATIRIMCILARA AYRILMA HAKKI TANINACAK

Genel kurulda satış kararına olumsuz oy vererek muhalefet şerhini tutanağa işleten ve kararın kamuya açıklandığı tarihte elinde hisse bulunduran yatırımcılar için ayrılma hakkı tanınacak.

İlgili tebliğin 14’üncü maddesi uyarınca, kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönemde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması esas alınarak ayrılma hakkı kullanım fiyatı pay başına 6,0656 TL olarak belirlendi.

Yönetim kurulu, satış sürecine ilişkin gerekli tüm iş, işlem ve kamuyu aydınlatma süreçlerinin yürütülmesi konusunda şirket yönetimini tam yetkili kıldı.

1997 YILINDA KURULMUŞTU

Temelleri 1997 yılında Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (GEPOSB) fabrikasında atılan Sekuro Plastik, plastik ambalaj sektöründe üretim ve satış faaliyetlerini sürdürüyor.

Zaman içinde ürün çeşitliliğini artıran ve farklı pazarlara açılan şirket, 2003 ve 2006 yıllarında gerçekleştirdiği teknoloji ve makine parkı yatırımlarıyla üretim kapasitesindeki ivmeyi artırmıştı.

Şirket, bu yeni satış ve yapılanma hamlesiyle birlikte ambalaj sektöründeki mevcut varlıklarını nakde çevirerek rotasını yeni yatırım alanlarına çevirmeyi hedefliyor.