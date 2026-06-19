Hindistan’ın ilk yüksek hızlı demiryolu hattı olan Mumbai–Ahmedabad Hızlı Tren Projesi’nin yeraltı tünel inşaatında yeni bir aşamaya geçildi. Ulusal Yüksek Hızlı Demiryolu Şirketi (NHSRCL), Maharashtra eyaletinde yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam ağırlıkları 3.000 tonu aşan iki dev tünel açma makinesinin (TBM) kurulumuna başlandığını duyurdu.

Projenin en kritik fazlarından birini oluşturan bu aşamada, Mumbai’deki Bandra Kurla Complex (BKC) ile Ghansoli yakınlarındaki Sawli arasında yer alan 16 kilometrelik güzergâh mekanize sistemlerle kazılacak. Söz konusu hat, Thane Creek (Thane Körfezi) altından geçecek 7 kilometrelik bölümüyle Hindistan'ın ilk su altı demiryolu tünelini de içinde barındıran toplam 21 kilometrelik bir yeraltı koridorunun parçası olacak.

DEV PARÇALAR ŞAFTLARA İNDİRİLİYOR

NHSRCL tarafından paylaşılan teknik verilere göre, tek tüp içerisinde iki demiryolu hattını barındıracak şekilde tasarlanan tünel, 13,1 metre çapa sahip olacak. Geniş ölçekli yapısı nedeniyle devasa ekipmanların kullanımını zorunlu kılan projede montaj çalışmaları hız kazandı.

TBM-1: Vikhroli bölgesinde, yer seviyesinin 56 metre altındaki fırlatma şaftına indirilen ana kalkan parçası 170 ton ağırlığındadır. Toplam ağırlığı 3.080 ton olan bu makine, BKC’deki yeraltı istasyon yönüne doğru kazı yapacak.

TBM-2: Ghansoli’deki Sawli şaftında, yer seviyesinin 39 metre altında montajı süren ikinci makine için ise 190 ton ağırlığında, 18 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 9 metre yüksekliğinde bir yapı alana yerleştirildi. Toplam ağırlığı 3.184 ton olan TBM-2, Sawli'den Vikhroli yönüne ilerleyecek.

Her iki makine de 95,32 metre uzunluğa ve 13,6 metre kesici kafa çapına sahip olup, dakikada maksimum 4 devir hızla çalışarak zeminde dakikada 49 milimetreye kadar ilerleme kaydedebilecek.

114 METRE DERENLİĞE ULAŞACAK

Güzergah boyunca derinlik seviyeleri 25 ila 57 metre arasında değişiklik gösterirken, tünelin en derin noktası Parsik Tepesi’nin altında yer seviyesinin 114 metre altına kadar ulaşacak. Değişken jeolojik yapı, kıyı şeridi ve yüksek su basıncı altındaki kentsel alan çalışmaları nedeniyle makinelerde su, zemin ve kaya kazılarına uygun "Mix Shield/Slurry" (Bulamaç Dengeli/Karışık Kalkan) teknolojisi tercih edildi.

Projenin yeraltı güvenliğini ve çevre yapıların korunmasını sağlamak amacıyla güzergâh boyunca zemin oturma markörleri, piyezometreler, inklinometreler ve ekstansometreler gibi teknik izleme cihazları yerleştirildi.