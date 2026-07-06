Arjantin'in Santa Fe şehrinde yaşayan ve sosyal medyada fenomen Leti Leites, oturduğu kiralık evden ayrılmak zorunda kalınca ezber bozan bir yönteme başvurdu. Kalıcı evi inşa edilene kadar geçici bir barınma alternatifi arayan Leites, kendisine ait boş arsaya internet üzerinden sipariş ettiği 72 metrekarelik prefabrik bir evi kurdurdu.

Çin'de üretilen ve bir lojistik konteyneri içinde adrese teslim edilen 3 oda 1 salon ev, sadece 1 saat içinde montajlanarak oturuma hazır hale getirildi.

GELENEKSEL EV İNŞAATI PAHALI GELİNCE PREFABRİĞE YÖNELDİ

Arsasına ev yaptırmak için kapsamlı bir piyasa araştırması yapan fenomen, maliyet ve zaman engeline takıldı. Bölgedeki inşaat alternatiflerini kıyaslayan Leites, geleneksel betonarme binaların metrekare maliyetinin yaklaşık 1.400 dolar olduğunu gördü. Kendi ülkesindeki yerli modüler hazır ev üreticileri ise metrekare başına 1.000 ila 1.200 dolar arasında fiyat çıkardı.

Çin'den ithal edilen prefabrik modelin metrekare maliyetinin 700 dolara denk geldiğini hesaplayan Leites, hem bütçesine hem de acil taşınma takvimine en uygun olan bu ithal modelde karar kıldı.

İMALAT 4 AY MONTAJI 1 SAAT SÜRDÜ

Üretici firmayla yapılan ilk görüşmeden evin arsaya ulaşmasına kadar geçen üretim, uluslararası nakliye ve gümrükleme gibi bürokratik süreçler toplamda 4 ay sürdü. Süreci sorunsuz yönetmek adına profesyonel bir ithalat danışmanıyla çalışan Leites, konteyner arsaya ulaştıktan sonra ise adeta bir hız rekoruna imza attı.

Büyük bir kısmı fabrikada tamamlanmış olarak gelen modüler yapı, vinç ve iş makinelerinin giremediği dar alanda akrabaların ve arkadaşların da yardımıyla katlandığı yerden açılarak sadece 1 saat içinde kuruldu.

TOPLAM MALİYETİ 50 BİN DOLARI BULDU

İmalat, okyanus aşırı nakliye, gümrük vergileri ve montaj dahil olmak üzere projenin toplam maliyeti yaklaşık 50.000 ABD dolarını buldu. Çelik konstrüksiyon iskelete sahip olan ve iç duvarlarında dayanıklı bambu lifi paneller kullanılan 72 metrekarelik bu akıllı hazır ev; 3 yatak odası, 1 banyo ve Amerikan mutfaklı bir salon barındırıyor.

Evin elektrik ve su tesisatları ile temel mutfak dolapları fabrikadan montajlı olarak gelirken, kullanıcıya sadece arsadaki ana şebeke hatlarına bağlantı yapmak kalıyor.