Yoğunluğu bakımından altına oldukça yakın olan tungsten, aynı hacimdeki birçok metalden çok daha ağır bir yapıya sahip. Yüksek sıcaklıklarda bile şeklini koruyabilmesi, onu aşırı koşullara maruz kalan sistemler için vazgeçilmez hale getiriyor.

KARBONLA BİRLEŞİNCE DAHA DA GÜÇLENİYOR

Tungstenin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise karbonla oluşturduğu bileşikler. Tungsten karbür adı verilen malzeme, olağanüstü sertliği sayesinde kesici ve delici ekipmanların üretiminde yaygın olarak kullanılıyor.

Uzmanlara göre tungsten karbürün sertlik seviyesi birçok çelik türünü geride bırakıyor. Bu nedenle madencilik ekipmanlarından endüstriyel matkaplara, metal işleme makinelerinden hassas kesici uçlara kadar çok sayıda üründe tercih ediliyor.

UZAYDAN SANAYİYE KADAR KULLANILIYOR

Yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı nedeniyle tungsten, roket motorları, türbin sistemleri ve çeşitli havacılık uygulamalarında da önemli bir rol oynuyor. Elektrik iletkenliği ve dayanıklılığı sayesinde elektronik sektöründe de kullanılan metal, uzun ömürlü bileşenlerin üretiminde değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, tungsten ve tungsten karbürün gelecekte nükleer enerji, uzay teknolojileri ve ileri mühendislik projelerinde daha fazla önem kazanacağını belirtiyor. Aşırı sıcaklıklara karşı gösterdiği direnç ve yüksek mekanik dayanımı sayesinde metal, günümüzün en stratejik hammaddeleri arasında gösteriliyor.