Bursa’nın Gemlik İlçesi’ndeki Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde GSM bayisine giden Murat U., cep telefonu faturasının yüksek geldiğini iddia ederek çalışan Berna A.’ya yanındaki tahra ile saldırdı.

BANKA ŞUBESİNE KAÇTI

Başına ve boynuna aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Berna A., saldırıdan kurtulmak için iş yerinden çıkarak yakındaki banka şubesine doğru koştu. Ancak peşinden giden Murat U., kadını bu kez de sırtından yaraladı.

YARALI KADIN BANKAYA SIĞINDI

Banka görevlileri, yaralı kadını içeri alarak yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi bankada yapılan Berna A., ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÜNİVERSİTE HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Başındaki darbeler nedeniyle deri parçasının koptuğu, boynunda ve sırtında derin kesiler oluştuğu belirtilen kadın, buradaki müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

14 HAFTALIK HAMİLE

14 haftalık hamile olduğu ve 4 yaşında bir kızının bulunduğu öğrenilen Berna A.’nın tedavisi sürerken, saldırgan olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 HAFTA ÖNCE CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞ

Gözaltına alınan Murat U.’nun yaklaşık 2 hafta önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.