Bir sosyal medya fenomeninin, alevlerin hemen önünde verdiği poz tepkilere neden oldu.
ALEVLERİN ÖNÜNDE POZ VERDİ
İmren Karadeniz isimli sosyal medya fenomeni, Instagram hesabından paylaştığı kareye “Bazı gün batımları gerçekten bambaşka hissediliyor, tıpkı bu an gibi” notunu ekledi.
Fotoğrafta, arka planda ormanlık alanlardan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Fenomenin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.
X ve Instagram’da binlerce kullanıcı kareyi eleştirirken, çok sayıda kişi fenomeni takipten çıktı. Olay, “yangın önünde poz” başlığıyla gündem oldu.