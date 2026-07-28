AKP iktidarının kullanacağı yazlık ve kışlık saraylardan sonra kamuda şimdi de konak seferberliği başladı. Milyonlarca vatandaş hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele ederken, iktidar ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek gösterişli kamu binalarına yenilerini ekliyor. 2026 yılının ilk yarısında 24 ayrı hükümet konağı için 3 milyar 488 milyon 718 bin liralık sözleşme yapıldı. 35 bin nüfuslu Uşak’ın Banaz ilçesine de 146.5 milyon lira harcanarak kaymakam için hükümet konağı yapılması kararlaştırıldı. Hatay Hükümet Konağı’na 579 milyon 548 bin lira, Sakarya Serdivan’a 226 milyon 223 bin lira, Şanlıurfa Hikvan’a 191 milyon 63 bin lira Sivas Yıldızeli’ne 165 milyon 900 bin lira, Tokat Erbaa’daki konak için ise 154 milyon 795 bin lira harcandı.

KONYA’DA 5 TANE

Konya, hükümet konağı yatırımlarından en büyük payı alan illerden biri oldu. Konya’nın Cihanbeyli, Beyşehir, Çumra, Derbent ve Kadınhanı ilçelerine yapılacak beş hükümet konağının toplam bedeli 805 milyon 379 bin 49 liraya ulaştı. Konya Beyşehir’deki konak için 179 milyon 625 bin lira, Konya Kadınhanı’na ise 182 milyon 150 bin lira harcandı. Kayseri’de ise Bünyan, Yeşilhisar ve Pınarbaşı ilçelerine yapılacak hükümet konakları için toplam 258 milyon 462 bin 568 liralık sözleşme imzalandı.

En pahalısı Hatay’da

En pahalı ilk beş hükümet konağı sıralandığında ilk sırada Hatay var. Hatay’daki konak maliyetini Van takip etti. Hatay’daki konağa 579 milyon 980 bin lira, Van’daki konağa 586 milyon 590 bin lira, Kahramanmaraş’ta 494 milyon 846 bin lira, Batman’da 365 milyon 490 bin lira, Muş Valilik binasına 333 milyon 900 bin lira tuttu. Hatay Samandağ’ daki konak için ise 282 milyon liralık bütçe gözden çıkarıldı.