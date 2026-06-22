São Paulo Hükümeti, Dr. Mário Gentil Karayolu (SP-333) üzerinde yer alan stratejik köprünün çift şeritli hale getirilme çalışmalarında yüzde 75'lik fiziki gerçekleşmeye ulaştı. Nisan 2026 güncel verileriyle 387,3 milyon Real (3 milyar 490 milyon TL) yatırım yapılan dev projenin bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

PROJENİN MÜHENDİSLİK DETAYLARI VE ZORLUKLARI NELER?

Novo Horizonte ve Pongaí belediyelerini birbirine bağlayan 2,4 kilometrelik dev köprü, Tietê Nehri üzerindeki en kritik lojistik geçiş noktası olarak biliniyor. Nehir yatağındaki akıntılar nedeniyle zorlu bir mühendislik operasyonu yürüten ekipler, su altına 112 adet taşıyıcı destek kazığı yerleştirdi.

Su yolundaki gemi taşımacılığının aksamaması için projede "ardışık konsol" adı verilen özel bir inşaat yöntemi tercih edildi. Bu teknik sayede bölgedeki ticari nehir trafiği kesintiye uğramadan yeni köprünün kiriş montajları güvenle sürdürülüyor.

ESKİ KÖPRÜ NASIL DEĞERLENDİRİLECEK VE TRAFİĞE ETKİSİ NE OLACAK?

Yeni yapının hizmete girmesiyle birlikte, doğu yönündeki araç trafiği tamamen bu yeni hatta aktarılıyor. Mevcut eski köprü ise yıkılmayarak tamamen yayaların ve bisikletlilerin güvenli geçişi için yeniden tasarlanıyor.

Yenileme çalışmaları kapsamında eski yapıya modern aydınlatma ve gelişmiş güvenlik bariyerleri ekleniyor. Böylece otoyoldaki araç darboğazları kalıcı olarak giderilirken, motorsuz yerel ulaşım alternatifleri de koruma altına alındı.