Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2024’te Türkiye nüfusunun yüzde 25.5’ini 0-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Hane halkı iş gücü araştırması 2024 yılı sonuçlarına göre 2020’de yüzde 16.2 olan 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı yüzde 24.9’a yükseldi. Sonuçlara göre 4 çocuktan 1’i çalışıyor. 2024’te 15-17 yaş grubunda 3 milyon 894 bin çocuk bulunurken, bunların 970 bini kayıtlı işçi olarak çalışıyor. 504 bin çocuk daha mesleki eğitim merkezleri (MESEM) kapsamında çalışmaya başladı. Böylece toplamda çocuk işçi sayısı 1 milyon 474 bine ulaştı. TÜİK’in verilerine göre 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken bunun 21 milyon 817 bin 61’ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusunun yüzde 51.3’ü erkek çocuklardan, yüzde 48.7’si ise kız çocukları oluştu. 2024’te en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 43.8 ile Urfa olurken, yüzde 16.4 ile en düşük il Dersim oldu.

21.8 MİLYON ÇOCUK

15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı 2020’de yüzde 16.2 iken 2024’te yüzde 24.9’a yükseldi. 4 yılda yüzde 8’lik artışla 377 bin çocuk daha işçi olarak kayıtlara eklendi. Kayıt dışı çalıştırılan çocuklar da dikkate alındığında çocuk işçi sayısının 3.5 milyona yaklaştığı belirtiliyor. 2024’te 970 bin çocuk işçinin 101 bini ise işsiz olarak kayıtlara geçti. İstatistiklere göre 2023’te 15-17 yaş grubunda çocuk ölümleri en fazla, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Bu nedenle 2023’te 13 bin 43 çocuk hayatını kaybetti. Kaç çocuğun iş cinayetinde can verdiğine ilişkin ise bir veri verilmedi.

Giyemiyor ve beslenemiyorlar

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre 2024’te maddi yetersizlik nedeniyle çocukları yeni giysilere sahip olamayan hane halkı oranı yüzde 9.2, düzgün iki çift ayakkabı sahibi olamayan çocukların oranıysa yüzde 11.7. Maddi yetersizlikten günde en az bir kez taze sebze meyve tüketimi yapamayan hane halkı oranı yüzde 10 olurken, çocukların yüzde 32.3’ü de günde en az bir kez et, tavuk veya balık tüketemiyor. Evde ders çalışabileceği uygun bir yere sahip olmayan çocukların oranı yüzde 21.5.