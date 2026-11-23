Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan ve derin bir kanyonun yaklaşık 400 metre üzerinde yükselen Gunyuhe Köprüsü’nün inşaatında kritik bir eşik geride bırakıldı. Libertatea’nın aktardığı bilgilere göre, yapıyı oluşturan 113 beton kirişten sonuncusunun da yerine yerleştirilmesiyle köprünün iki yakası tamamen birleştirildi.

MİLİMETRİK HASSASİYETLE MONTAJ

Ağırlığı 123 tonu bulan son beton kiriş, 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyonla yerine monte edildi. Çalışmalarda Çinli mühendisler tarafından geliştirilen özel teknolojik çözümler ile yüksek hassasiyetli akıllı halatlı kaldırma sistemleri kullanıldı. Libertatea, montaj sürecine ilişkin olarak kirişin milimetrik hassasiyetle yerleştirilmesinin önemli bir teknik başarı teşkil ettiğini bildirdi.

DÜNYANIN EN YÜKSEK 15. KÖPRÜSÜ

Toplam uzunluğu yaklaşık 882 metre olan Gunyuhe Köprüsü, 520 metre açıklığa sahip devasa bir çelik kemer yapısı üzerine inşa ediliyor. Vadi tabanından yaklaşık 400 metre yükseklikte konumlanan yapı, bu özelliğiyle dünyanın en yüksek 15. köprüsü olma unvanını taşıyor. Köprü, kendi kategorisindeki yapılar arasında ana açıklık uzunluğu bakımından ise dünyada ikinci sırada yer alıyor.

İnşaat süreci, bölgenin sarp arazi yapısı nedeniyle güç koşullar altında yürütüldü. Kanyonun belirli noktalarında kayalık yamaçların eğiminin 70 dereceye yaklaşması, sahada ağır iş makinelerinin kullanım alanını büyük ölçüde sınırlandırdı.

SEYAHAT SÜRESİ 3 BUÇUKTAN 1 BUÇUK SAATE DÜŞECEK

173 kilometreyi aşan uzunluktaki Anpan Otoyolu projesinin bir parçası olan köprü, altı şeritli olarak hizmet verecek ve güzergahta saatte 100 kilometre tasarım hızı uygulanacak.

İnşaat çalışmaları %99’un üzerinde tamamlanan otoyolun tümüyle Mart 2027’de resmi olarak trafiğe açılması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Anshun ve Panzhou kentleri arasındaki ulaşım süresi 3 buçuk saatten 1 buçuk saate düşecek.