Şebekeye bağlanan sistem 25 megavat güç ve 100 megavat-saat enerji depolama kapasitesine sahip. Yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki kulede, her biri yaklaşık 35 ton ağırlığında olan 3.500 kompozit beton blok bulunuyor. Bu bloklar fazla elektrik olduğunda vinç sistemiyle yukarı taşınıyor, ihtiyaç anında ise kontrollü şekilde aşağı indirilerek yeniden elektrik üretiliyor.

DEV BETON BLOKLARLA ÇALIŞIYOR

Sistemin temelinde yüzlerce ağır kompozit blok bulunuyor. Fazla elektrik üretildiğinde motorlar bu blokları kulenin üst bölümlerine taşıyor. Elektrik talebi yükseldiğinde ise bloklar yer çekiminin etkisiyle aşağı inerken jeneratörleri çalıştırıyor ve depolanan enerji yeniden elektrik olarak şebekeye aktarılıyor. Bloklar geri dönüştürülmüş beton, inşaat atıkları ve kül gibi malzemelerden üretilebiliyor.

Bu yöntem, kimyasal bataryaların aksine zamanla kapasite kaybı yaşamıyor ve yangın riski taşımıyor. Sistemin çalışma ömrünün 50 yıla kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN ALTERNATİF OLABİLİR

Yer çekimi tabanlı depolama sistemi, özellikle güneş ve rüzgar enerjisinin kesintili üretim sorununu azaltmayı hedefliyor. Gündüz veya rüzgarlı saatlerde üretilen fazla elektrik depolanırken, üretimin düştüğü zamanlarda sisteme geri veriliyor.

Uzmanlara göre bu teknoloji lityum bataryaların yerini tamamen almayacak olsa da, büyük ölçekli enerji depolama projelerinde uzun ömürlü ve düşük bakım gerektiren alternatiflerden biri olabilir. Çin'deki Rudong tesisi ise bu teknolojinin ticari ölçekte devreye alınan ilk örnekleri arasında gösteriliyor.