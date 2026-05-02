Güney Kore, deniz sınırlarını koruma ve bölgedeki askeri etkinliğini artırma stratejisi kapsamında, ileri teknolojiyle donatılmış yeni güdümlü füze fırkateyni ROKS Jeju’yu törenle denize indirdi.

Yaklaşık 129 metre uzunluğa ve 3 bin 600 ton ağırlığa sahip olan bu dev savaş gemisi, gelişmiş radar sistemleri ve yerli silah donanımıyla Güney Kore donanmasının operasyonel menzilini önemli ölçüde genişletiyor.

2027 yılında tam kapasiteyle hizmete girmesi planlanan fırkateyn, çok amaçlı yapısı sayesinde hava savunmadan denizaltı harbine, yüzey çatışmalarından kara saldırılarına kadar geniş bir yelpazede yüksek yoğunluklu görev icra edebilecek yetkinlikte tasarlandı.

YERLİ SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNÜ

Güney Kore’nin yerli savunma sanayii hamlesinin en güncel örneği olan gemi, hibrit tahrik sistemi sayesinde denizaltı savunma operasyonlarında rakiplerine karşı üstünlük sağlayan sessiz ilerleme kabiliyetine sahip bulunuyor.

Geminin merkezinde yer alan dikey fırlatma sistemi; uçaklara, gemilere ve stratejik kıyı hedeflerine karşı kullanılacak farklı tipte füzeler için esnek bir mühimmat deposu sunarken, "Sea Dragon" ve "Red Shark" gibi yüksek isabetli yerli sistemler geminin vuruş gücünü en üst seviyeye taşıyor.

5 inçlik deniz topu ise füze kullanımının stratejik veya maliyet açısından tercih edilmediği durumlarda etkili bir alternatif olarak envanterdeki yerini koruyor.

DENİZ KONTROLÜ SAĞLAYACAK

Özellikle Sarı Deniz ve Kore Boğazı gibi gerilimin yüksek olduğu bölgelerde deniz kontrolünü sağlamak üzere inşa edilen ROKS Jeju, sadece bir savunma platformu değil, aynı zamanda olası kriz anlarında kara operasyonlarına destek verebilecek stratejik bir komuta merkezi olarak değerlendiriliyor. Gelişmiş sensör direği ve ağ bağlantılı muharebe yetenekleriyle donatılan bu yeni nesil fırkateyn, Güney Kore'nin yarımada çevresindeki caydırıcılık stratejisinin en kritik unsurlarından biri olarak hizmet verecek.