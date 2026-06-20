İstanbul Kağıthane'de sürücüsü tarafından yol kenarına park edilen otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yokuş aşağı kaymaya başladı. Hızla yokuş aşağı inen sürücüsüz araç, güzergahı üzerinde bulunan bir kamyonete ve ardından iki farklı otomobile daha çarparak ancak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.
Meydana gelen zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olaya karışan toplam dört araçta çeşitli çaplarda maddi hasar meydana geldi. Otomobilin kaydığı ve çarpışmaların yaşandığı dakikalarda sokak üzerinde hiçbir yayanın bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti.
Tüm bu hareketlilik yaşanırken, yokuştan kayan otomobilin sahibinin kaldırıma oturarak hasar gören aracını çaresizce izlediği anlar ise kazanın geride bıraktığı çarpıcı manzaralardan biri oldu.