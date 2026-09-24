3 aracın karıştığı trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Ferdi Altın (46) idaresindeki beton mikseri, Gerenkova Kavşağı'nda kontrolden çıkarak karşı şeritte seyreden servis minibüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle beton mikseri, minibüsün arkasındaki başka bir minibüse daha çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan beton mikseri sürücüsü Altın ile servis minibüsü sürücüsü B.T. ve minibüste bulunan 7 kişi, hastanelere kaldırıldı.
Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Altın, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.