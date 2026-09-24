3 aracın karıştığı trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Ferdi Altın (46) idaresindeki beton mikseri, Gerenkova Kavşağı'nda kontrolden çıkarak karşı şeritte seyreden servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton mikseri, minibüsün arkasındaki başka bir minibüse daha çarparak durabildi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan beton mikseri sürücüsü Altın ile servis minibüsü sürücüsü B.T. ve minibüste bulunan 7 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Altın, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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