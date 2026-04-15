Sezon başında Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Dorgeles Nene, son dönemde yakaladığı form grafiği ile önemli ekiplerin dikkatini çekmeyi başardı.

23 yaşındaki oyuncu için Avrupa'nın önemli kulüpleri devreye girdi.

Africa Sports'a göre; Malili yıldızı Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen ve Marsilya takip ediyor. Fenerbahçe'nin, şampiyonluk yarışında kilit isimlerinden biri olan Dorgeles Nene'nin ayrılığını şu an için gündemine almadığı ancak yaz transfer döneminde yüksek bir teklif gelmesi halinde ayrılığın değerlendirilebileceği kaydedildi.

Malili yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 37 maçta 11 gol, 10 asistlik skor katkısı verdi.