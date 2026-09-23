Edirne’nin yöresel lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan tava ciğerinin vazgeçilmez eşlikçilerinden Karaağaç acı biberinde kurutma mesaisi tamamlandı. İsmini yetiştirildiği Karaağaç Mahallesi’nden alan biber, ata tohumundan üretilmesi ve kendine özgü yapısıyla dikkat çekiyor.

TOPRAKTAN İPE, İPTEN KURUTMAYA

Mayıs ayında fideleri toprakla buluşturulan Karaağaç acı biberi, yaklaşık 3 aylık gelişim sürecinin ardından hasat edildi. Toplanan biberler daha sonra ipe dizilerek doğrudan güneş almayan alanlarda kurumaya bırakıldı.

Üretici Tunahan Ule, ata tohumundan elde edilen ve patentli olan biberin üretiminde titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Temmuz ayının sonunda olgunlaşan biberleri toplamaya başladıklarını aktaran Ule, ipe asılan ürünlerin yaklaşık 1,5 aylık sürecin ardından tamamen kuruduğunu söyledi.

1 TON YAŞ BİBERDEN 70 KİLO KURU ÜRÜN

İlk hasatta toplanan yeşil biberlerin kurutulduğunu, ikinci hasatta ise ürünlerin kırmızı olarak toplanacağını ifade eden Ule, biberin ince kabuklu olmasının kurutma açısından belirleyici olduğunu söyledi.

Ule, "Biberimizin en büyük özelliği ince kabuklu olması, yoksa kurumaz. Bir ton yaş biberden 70 kilogram kuru biber elde ediyoruz. Kuru biberin kilosu 3 bin lira, yaş biber de 150 liradan satılıyor. 1,5 ay kuruma süresi var. Sadece ciğerle değil, sulu yemekler ve mezelerde de tercih ediliyor" dedi.

İLK HASADIN ÜRÜNLERİ SATILDI

İlk hasımda elde edilen toplam 90 ton biberin 70 tonunun ciğer salonlarına gönderildiğini, 20 tonunun ise kurutulduğunu belirten Ule, ikinci hasatta da yaklaşık 70 ton kırmızı biber toplamayı beklediklerini dile getirdi.

Ule, ikinci hasatta elde edilecek kırmızı biberlerin ise farklı bir üründe değerlendirileceğini ve bu ürünlerden acı sos üretileceğini kaydetti.