Bilim insanları, domatese kırmızı rengini veren güçlü antioksidan likopenin beyin ağları üzerindeki etkilerini inceledi. Antioxidants dergisinde yayımlanan klinik çalışma, düzenli domates tüketiminin orta yaşlı bireylerde bilişsel performansı ve dikkat fonksiyonlarını artırabileceğini ortaya koydu.

Kırmızı ve pembe meyvelere rengini veren ve en zengin kaynağı domates olan likopen bileşeni, tıp dünyasında uzun süredir kalp-damar sağlığı, kanser riskinin azaltılması ve hücre yenilenmesi gibi etkileriyle biliniyordu. Son yayımlanan klinik araştırma ise söz konusu antioksidanın doğrudan beyin işlevleri üzerindeki rolüne odaklandı.

DENEY SÜRECİ TİTİZLİKLE KAYIT ALTINA ALINDI

Çalışma, yaşları 40 ile 55 arasında değişen 47 sağlıklı yetişkin üzerinde yürütüldü. Katılımcılar, aralarında bir aylık arınma süresi bulunan iki farklı üç aylık beslenme protokolüne tabi tutuldu.

Deney aşamasında katılımcılardan, likopen kısıtlamalı bir kontrol diyetine ek olarak vücut ağırlıklarının her kilogramı başına günlük 0,5 gram domates salçası tüketmeleri istendi. Katılımcıların bilişsel durumları; standart nöropsikolojik testler, kan plazmasındaki likopen oranları, beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) seviyeleri ve istirahat hali fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) teknikleriyle kayıt altına alındı.

BİLİŞSEL BECERİLERDE VE BEYİN BAĞLANTILARINDA DEĞİŞİM

Elde edilen veriler, düzenli domates salçası tüketiminin deneklerde seçici dikkat ve çağrışımsal bellek performansında belirgin artış sağladığını gösterdi.

Beyin görüntüleme (fMRI) analizlerinde, likopen artışının beyin ağlarındaki işlevsel bağlantıları yeniden düzenlediği saptandı. Araştırma ekibi, kandaki likopen düzeyindeki yükselişin dorsal dikkat ağındaki bağlantıyı güçlendirirken, sağ frontoparyetal ağdaki aşırı bağlantısallığı azalttığını rapor etti.

İLK KLİNİK VERİLER ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacılar, bu çalışmanın likopen seviyelerindeki değişim ile fonksiyonel beyin bağlantısallığı arasındaki ilişkiyi doğrudan belgeleyen ilk klinik deney olduğunu belirtti. Elde edilen bulgular, yüksek oranda likopen içeren besinlerin orta yaş döneminde bilişsel sağlığı koruma ve zihinsel performansı destekleme potansiyelini bilimsel verilerle ortaya koyuyor.