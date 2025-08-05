Burdur merkez Özgür Mahallesi 1’inci Oto Tamirciler Sitesi kavşağında meydana gelen kazada Hüseyin Öz’ün kullandığı 15 AD 176 plakalı motosiklet ile H.C.G. idaresindeki 20 AIG 917 plakalı kamyonet çarpıştı.
KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Öz sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken aynı motosiklette bulunan ve 5 Mayıs’ta evlendiği öğrenilen eşi İlknur Öz ise olay yerinde hayatını kaybetti.
İlknur Öz’ün cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kamyonet sürücüsü H.C.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan H.C.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kazada hayatını kaybeden İlknur Öz, Yeşilova ilçesi Bayırbaşı köyünde toprağa verildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonet ve motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle motosikletteki çiftin yola savrulduğu anlar yer aldı.