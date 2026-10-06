Almanya genelinde Mart 2019’da başlatılan ve toplamda 43 milyon sürücü belgesini kapsayan kademeli ehliyet değişim sürecinde yeni döneme girildi.

Federal Hükümet ve ADAC verilerine göre, 2002 ile 2004 yılları arasında düzenlenen kart tipi ehliyetlerin en geç 19 Ocak 2027 tarihine kadar yenilenmesi gerekiyor.

Sürecin kaçırılması durumunda sürücülük hakkı iptal edilmiyor; ancak mevcut fiziki belge idari olarak geçerliliğini yitiriyor.

Bu durum, özellikle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ve yaz aylarında Türkiye’ye karayoluyla seyahat eden gurbetçiler için sınır kapılarında veya yurt dışı araç kiralama işlemlerinde hukuki engeller yaratma riski taşıyor.

EHLİYET DEĞİŞİM TAKVİMİ NASIL İLERLİYECEK?

Belgelerin yenilenme tarihleri, ehliyetin üzerinde yer alan düzenlenme yılına göre belirleniyor. Düzenlemeye ilişkin takvim şu şekildedir:

2002 - 2004 düzenlemeli ehliyetler: Son gün 19 Ocak 2027

2005 - 2007 düzenlemeli ehliyetler: Son gün 19 Ocak 2028

2008 düzenlemeli ehliyetler: Son gün 19 Ocak 2029

1953'ten önce doğanlar: Belge yılına bakılmaksızın son gün 19 Ocak 2033

17 yaşında refakatli sürüş (BF17) kapsamında ehliyet alıp asıl kart belgesi 2005 yılında basılan kişilerin kart üzerindeki düzenleme tarihini kontrol etmesi gerekiyor; bu kişiler için son tarih 19 Ocak 2028 olarak uygulanıyor.

TÜRKİYE YOLCULUKLARI VE SINIR GEÇİŞLERİNDE YAŞANABİLECEK RİSKLER

Süresi dolan ehliyetler Almanya içindeki polis kontrollerinde 10 Euro idari para cezasına tabi tutulabiliyor ve ceza puanı işlenmiyor. Ancak belgenin geçersiz sayılması, uluslararası seyahatlerde farklı sorunlara yol açabiliyor:

Sınır Kapıları ve Transit Geçişler: Türkiye'ye gidiş-dönüş rotasındaki AB ve AB dışı ülkelerin gümrük kontrollerinde geçerliliğini yitirmiş belge nedeniyle idari prosedürler uzayabilir.

Araç Kiralama: Türkiye’de veya diğer ülkelerde araç kiralama şirketleri geçerli AB standardında kart tipi ehliyet şartı aradığından geçersiz belgelerle işlem yapılmayabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

Ehliyet değişimi için sürücülerin ikamet ettikleri bölgedeki Sürücü Belgesi Dairesine (Fahrerlaubnisbehörde) şahsen başvurması gerekmektedir. İşlem sırasında herhangi bir sağlık muayenesi veya yeniden sürüş sınavı talep edilmemektedir.

İstenen Belgeler ve Detaylar:

-Geçerli kimlik kartı veya pasaport

-Güncel biyometrik fotoğraf

-Mevcut sürücü belgesi

-İşlem Ücreti: Yaklaşık 25 Euro

-Kayıt Dökümü (Karteikartenabschrift): Mevcut kağıt ehliyet ilk olarak farklı bir bölgeden alındıysa, belgenin düzenlendiği ilk makamdan talep edilmelidir.

Yeni nesil AB standartlarındaki ehliyetler, güvenlik ve sahteciliği önleme amacıyla 15 yıl geçerlilik süresiyle düzenlenmektedir.