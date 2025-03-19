Ali Can POLAT

Ramazan ayında temel gıda maddelerinden olan Ramazan Pidesi’nin ortalamada yüzde 30 zamlanmasının ardından bir zam da diğer temel gıda maddesi olan damacana suyuna geldi. Önceki gün İstanbul’da damacana su fiyatları yüzde 15 zamla 150 lirayı geçti. Yılbaşından önce 114 TL’ye satılan 19 litrelik bir damacana su, son zamla birlikte toplamda yüzde 30 zamlanarak 150 TL’ye çıktı. Markasına göre değişmekle birlikte su fiyatının 160 TL’ye kadar çıktığı görüldü. Son zamla birlikte hesaplandığında evde bir bardak su içmenin bedeli 1.57 TL oldu.

Tarife havada kaldı

Sosyal medyada birçok kullanıcı zam yapan markalara tepki gösterirken su satıcıları diğer markaların da zamma hazırlandıklarını söyledi. İstanbul Su Satıcıları Esnaf Odası’nın taban fiyat tarifesi olmasına rağmen zincir markalar, ‘esnaf odası üyesi olmadıkları’ gerekçesiyle bu tarifeye uymuyor.