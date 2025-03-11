Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalı seyir, son aylarda çok sayıda Türk şirketinde önemli düşüşler görülmesine neden oldu.



Bu durum, milyarderlerin de varlıklarının buharlaşmasına yol açarken, ağırlıklı olarak kayıpların konuşulduğu şirketler dünyasında yükselen isimlerin de sayısı az değil.



TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İSMİ DEĞİŞEBİLİR



Forbes tarafından paylaşılan milyarderler listesinde 2024 yılının ekim ayı itibarıyla 3,1 milyar dolarlık serveti olan Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı, kısa bir sürede varlıklarını 1,3 milyar dolar artırarak ilk sıradaki Murat Ülker ile rekabete girişti.

Servetini 4,4 milyar dolara çıkararak, listede yer alan İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve Rahmi Koç gibi Koç ailesinin tanıdık simalarını geride bırakan Kazancı, aynı zamanda Murat Ülker ile birlikte 'Dünyanın en zengin 1000 insanı' listesine girmeyi başaran 2 Türk isimden biri oldu.

YÜKSELİŞİN NEDENİ HİSSELERİN DEĞERLENMESİ



64 yaşındaki Kazancı'nın milyarderler listesinde yaptığı muhteşem atağın sebebi ise çoğunluğu Aksa Enerji olmak üzere, Kazancı Holding çatısı altında bulunan şirketlerin açıkladığı bilançolardan oluşuyor.



Şirketin borsada işlem gören hisselerinin değeri son yılların en yüksek seviyelerine ulaşırken, bu durum Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan isimlerin de varlıklarının hızla değer kazanmasına yol açtı.