Mehtap Ö. ERTÜRK

Geçtiğimiz hafta faizler konusunda değerlendirmelerde bulunan AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, “Ben parayı faizler bu kadar yüksekken faize yatırırım. Faizler yüzde 30’un altına gelirse o zaman insanlar parasını üretime yatırır” sözleriyle dikkat çekmişti.

Nitekim Zeybekci’nin eleştirdiği bu faiz ortamı son 5 yıllık süreçte ‘nas deneyi’ ile başlayıp ‘U dönüşü ile rasyonele’ dönen AKP’nin ekonomi politikalarının eseri. Parası olanın ihya olduğu, dar gelirliye ise ekonomik krizin faturasının ödetildiği son 5 yılda, Türkiye gelir dağılımında dünyanın en eşitsiz ülkelerinden biri haline geldi.

19.7 TRILYONUN %0.7’Sİ

Bu eşitsizlik bankacılık sektörünün mevduat dağılımında da açıkça görülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık verilerine göre hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik kişilerin sayısı 2025 yılı Mart ayı itibarıyla 2 milyon 100 bin 154 oldu. Hesabında 1 milyon lira üzerinde paraya sahip mudi sayısı, üç ayda 271 bin 222 kişi arttı. Bu mudilerin toplam mevduatı da mart sonu itibarıyla 15 trilyon 304 milyar 568 milyon liraya ulaştı. Bu verilere göre milyonerler bankalardaki mevduatın yüzde 78’i, 2.1 milyon mudiye (toplam mudinin yüzde 1’i) ait. Bankadaki parası 10 bin TL’yi bulmayan mudi sayısı ise 162 milyon 973 bin 185’e (toplam mudinin yüzde 89’u) ulaşıyor. Ve bu kişiler bankalardaki 19.7 trilyon liralık toplam mevduattan sadece yüzde 0.7 oranında (139.4 milyar TL) pay alabiliyor. 2020’de milyonerlerin toplam mevduattan aldıkları pay yüzde 55.37 iken 10 bin TL’ye kadar olan mevduatın payı yüzde 2.69 seviyesindeydi. Bu veriler son beş yılda gelir eşitliğindeki bozulmayı açıkça gösteriyor.

Faizi cebe koyan tüketimi tetikliyor

Ekonomist İris Cibre, x hesabından yaptığı paylaşımda bankalardaki toplam mevduatın yüzde 78’inin 2.1 milyon kişiye ait olduğuna dikkat çekerek, bu kişilerin her ay 400 milyar TL faiz ödemesi aldığını, bunun da kişi başına 291.5 bin TL’ye denk geldiğini söyledi. Tüketim ürünlerinde fiyat artışlarını körükleyen tüketici talebinin buradan kaynaklandığını ifade eden Cibre, serbest para piyasası fonlarda 162 bin yatırımcının 655 milyar TL tasarrufu olduğunu ve bu kişilerin de her ay 26.2 milyar TL (kişibaşı 162 bin TL) getiri sağladıklarını belirtti.