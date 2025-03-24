Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikaları altın fiyatlarında rekorları peş peşe getirdi. Bankacılık devleri sene sonu için öngörülen tahminlerinin daha önce aşılmasıyla, tahminlerinde güncellemeye gitti.

SAXO BANK, UBS VE MACQUARİE TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI

Saxo Bank, UBS ve Macquarie Group gibi önde gelen bankalar 2025 yılı altın tahminlerini paylaştı. Peki, altın fiyatları 2025'te ne kadar olacak? Uzmanlar, altın yatırımcılarına hangi stratejileri tavsiye ediyor?

Altın artan jeopolitik gerginlikler ve ABD'nin ithalat vergileri ile zorlanmadan 3 bin dolar seviyesini üstünü gördü. Altının onsu haftayı 3 bin 28 dolardan kapatarak zirve takibine devam etti. Altının gramı ise serbest piyasada 3 bin 679 liradan alıcı buldu.

SAXO BANK'DAN YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEME

Danimarkalı finans devi Saxo Bank ise altın tahminini revize etti. Fiyatlarda kısa vadeli oynaklık beklenirken, Saxo Bank 2025 altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 300 dolara yükseltti.

Australian Resources and Investment haberine göre Saxo Bank'ın emtia stratejisti Ole Hansen, altının yükselişine destek veren çok sayıda faktörün bulunduğunu ve bunlardan bazılarının altının gidişatı üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceğini belirtti.

İKİ BANKA DAHA YÜKSELTTİ

Aralarında Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo'nun da olduğu analistler Pazartesi günü yayınladıkları bir notta, altının önümüzdeki dört çeyrekte ons başına 3 bin 200 dolardan işlem göreceğini tahmin etti.

Analistler bankanın uzun süredir koruduğu 3 bin dolarlık öngörüsünün yukarı yönlü revize edildiğini ve artan ticaret çatışmasının değerli metalin belirsiz zamanlarda bir değer deposu olduğunu ifade etti.

TRUMP'IN TARİFELERİ

Banka, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da uygulamaya girecek olan tarifeleri dolayısıyla piyasalarda devam eden güvenli liman talebinin artacağını belirtti.

"TALEP YÜKSEK"

UBS'ten önce Macquarie Group altının ikinci çeyrekte ons başına 3 bin 500 dolara çıkacağını öngörürken, BNP Paribas da ortalama fiyatları 3 bin doların çok üzerinde olacak şekilde güncelledi.